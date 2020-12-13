Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Там отметили, что соответствующий указ глава государства подписал, приняв во внимание ходатайство Министерства внутренних дел Украины.

В ОП говорят, что старшего сержанта Маркива наградили за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне. Орден Маркив получил в День Сухопутных войск.

Орден «За мужество» — это государственная награда Украины, которой отмечают военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других за личные мужество и героизм, проявленные при спасении людей, материальных ценностей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью, а также в других случаях при исполнении воинского, служебного, гражданского долга в условиях, связанных с риском для жизни.