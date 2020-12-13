Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко и Марина Порошенко приняли участие в торжественной литургии по случаю праздника апостола Андрея Первозванного.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Праздничное богослужение в Андреевской церкви возглавил особый представитель Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) в сослужении архиерея ПЦУ архиепископа Чергинивського и Нежинского Евстратия (Зори) и Экзарха Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине епископа Команского Михаила (Анищенко).

Праздничное богослужение состоялось по случаю завершения реставрации Андреевской церкви.

— И радость, и благодарность выражаем мы, что сегодня с нами есть господин Петр Порошенко, которому принадлежала идея не только поддержать появление Православной Церкви Украины, но и передать этот прекрасный храм для пользования Ставропигии Вселенского Патриарха. Мы благодарим его за высокую поддержку и за всю ту работу, которую он делал и продолжает делать, - сказал в своей речи Митрополит Эммануил.

— Я хочу всех поздравить с сегодняшним великим праздником Святого Апостола Андрея Первозванного, возможно наиболее нашего Апостола, потому что он является основателем нашей церкви на этих территориях. И говорят, что именно в этом месте, на этих холмах святой Апостол Андрей Первозванный благословил создание нашей церкви и нашего государства, - сказал Петр Порошенко журналистам.

— Очень важно и знаково, что сегодня мы начинаем празднование второй годовщины Собора, которым была основана наша церковь, когда иерархи трех православных церквей Украины объединились для того, чтобы создать Православную Церковь Украины. С молитвой обратились к его Святейшеству Вселенского Патриарха Варфоломея, и Господь услышал наши молитвы. И из большой любви к Украине, и с веры в Бога его Святейшество Вселенский Варфоломей дарил Украинской Церкви Томос об автокефалии, ту мечту, о которой все украинцы более трех веков мечтали и молились. И это произошло. И сейчас уже идет процесс признания Православной Церкви Украины, - отметил Петр Порошенко.

— Вселенский Патриарх и Предстоятель нашей Цекрвы Епифаний, и наши дипломаты, и наши верные, и наша диаспора делают все возможное - и уже наша церковь засияла среди 15 православных церквей мира, - отмечает Порошенко. — В этот день я хочу поблагодарить и его Высокопреосвященство Митрополита Макария, без которого передача этого храма также не состоялась бы, - отметил Петр Порошенко.

Пятый Президент также напомнил, что в 2015 году несмотря на сложную ситуацию в государстве было принято решение о финансировании реставрационных работ Андреевской церкви, и параллельно происходила реставрация еще одного шедевра Растрелли - Мариинского дворца, которым занималась Марина Порошенко.

— В 2015 году, несмотря на огромный дефицит средств, на агрессию, мной было принято решение о начале реставрационных работ в Андреевской церкви. Эта реставрация совпала с реставрацией Мариинского дворца, это два больших творения Растрелли в Киеве. Я очень благодарен Марине, которая, сэкономив 500 миллионов гривен бюджетных средств, завершила реставрацию Мариинского дворца. А сегодня мы совместными усилиями реставраторов, неравнодушных людей, политиков, церковников празднуем то, что киевляне, украинцы все гости со всего мира имеют возможность посетить это бессмертное творение Растрелли, где сегодня размещается Ставропигия Вселенского патриархата, - сказал Петр Порошенко журналистам сайта ТСН.

Как известно, Андреевская церковь является главным храмом представительства Вселенской Патриархии в Украине. Решение о восстановлении Ставропигии в Киеве было принято Синодом Константинопольской Православной Церкви под председательством Патриарха Варфоломея 11 октября 2018.

18 октября 2018 Верховная Рада по предложению пятого Президента Петра Порошенко приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская», согласно которому Андреевская церковь передана в постоянное и бесплатное пользование Вселенскому патриархату.

С 15 декабря в будние дни Андреевская церковь будет открыта для посетителей как музей, в воскресенье и на праздники в ней будут проходить богослужения.