Оккупационный «мэр» Дебальцево на Донеччине Игорь Захаревич подарил детскому саду кухонный венчик, стоимость которого в «ДНР» может составлять около 150 рублей.

Об этом подарке Игорь Захаревич сам сообщил в своем телеграмм-канале, сообщает Depo.Донбасс.

«Забота о детях - самый важный гарант для существования любого государства, и хочется как можно больше уделять внимания подрастающему поколению. Сегодня пополнил материально-техническую базу муниципального дошкольного учебного заведения «Ясли-сад №5 «Ладушки» и вручил подарок, который необходим для приготовления еды», - написал Игорь Захаревич.

Издание сообщает, что почти сразу этот подарок в сети подняли на смех, фото и цитату «мэру» скопировали, распространяя в пабликах. После этого Игорь Захаревич сообщение и фото о венчике удалил.