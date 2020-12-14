В оккупированном Крыму 177 детей арестованных крымскотатарских активистов и гражданских журналистов растут без отцов.

Об этом сообщила координатор проекта «Крымское детство», жена осужденного фигуранта второго Бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мумине Салиева во время онлайн-конференции общественного объединения «Крымская солидарность», пишет «Крым. Реалии».

— В результате массовых мартовских и июльских обысков этого года 19 детей пополнили списки детей политзаключенных и еще двое родились после арестов отцов. На сегодня 177 несовершеннолетних детей растут без опеки своих пап, и у 25 из них – тяжелые медицинские диагнозы на фоне стресса. Психосоматические и физиологические изменения каждого ребенка мы фиксируем практически ежедневно, и это важная проблема, которую необходимо мониторить омбудсменам, государственным и международным институтам по защите прав детей, - рассказала она.

После российской аннексии Крыма на полуострове создали благотворительный фонд «Бизим балалар» и «Крымское детство», которые помогают детям, родители которых были арестованы по политическим мотивам в Крыму.