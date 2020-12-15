Правительство Турции приняло решение ввести комендантский час на Новый год, чтобы снизить количество новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, передает АА.
Комендантский час в стране будет действовать с 21:00, 31 декабря, до 05:00, 4 января.
По словам президента, такие ограничения должны помочь снизить нагрузку на медицинскую систему, а также стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране.
Ранее сообщалось, что в Германии, на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января.
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Правительство Турции приняло решение ввести комендантский час на Новый год, чтобы снизить количество новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, передает АА.
Комендантский час в стране будет действовать с 21:00, 31 декабря, до 05:00, 4 января.
По словам президента, такие ограничения должны помочь снизить нагрузку на медицинскую систему, а также стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране.
Ранее сообщалось, что в Германии, на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января.