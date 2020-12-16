Проектом бюджета Николаевской области на 2021 год предусмотрено выделение 35 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

Документ опубликовали на официальном сайте Николаевской облгосадминистрации, передают НикВести.

Данную сумму, в случае принятия депутатами на сессии, планируют направить на следующие направления:

— 2, 5 миллиона на перевозку медработников, которые оказывают помощь больным с диагнозом COVID-19, к месту работы и обратно, но при условии остановки работы общественного транспорта в условиях карантина.

— 2,97 миллиона гривен на покупку продуктов для специализированных госпиталей, отведенных для лечения пациентов с подозрением и с установленным диагнозом COVID-19.

— 584 тысячи гривен на страхование медработников, которые оказывают помощь больным с диагнозом COVID-19 или для других видов материальной помощи работникам, которые заболели коронавирусом.

— 8,94 миллиона гривен на покупку лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для специализированных госпиталей, отведенных для лечения пациентов с подозрением и с установленным диагнозом COVID-19.

— 20 миллионов гривен на покупку оборудования для специализированных госпиталей, отведенных для лечения пациентов с подозрением и с установленным диагнозом COVID-19.

Всего же в проекте областного бюджета управлению здравоохранения облгосадминистрации планируются расходы в сумме 264 миллиона 959,5 тысяч гривен. По общему фонду - 239 миллионов 975,8 тысяч гривен, специальному - 24 миллиона 983,7 тысяч гривен, из них за счет бюджета развития - 20 миллионов гривен.

В Николаевской областной государственной администрации прогнозируют, что доходы бюджета области в 2021 году составят 2 миллиарда 700 миллионов 505 тысяч гривен.