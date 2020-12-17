Умер мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма», — написал он у себя в Telegram .

11 декабря стало известно, что у Геннадия Кернеса отказали почки, он находился на стопроцентном диализе — искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

В сентябре он попал в больницу из-за заражения коронавирусом. 16 сентября его самолетом доставили в немецкую клинику Шарите. По данным горсовета, у него началось обострение хронических заболеваний, которые он получил в результате покушения в 2014 году.

Друг харьковского мэра Павел Фукс сообщил, что Кернес вернется в Харьков 30 декабря. До этого сын Кернеса сообщал, что он вернется до первой сессии Харьковского горсовета нового созыва.

Геннадий Кернес получил полномочия городского главы Харькова на первой сессии Харьковского городского совета 9 декабря. Его объявили мэром без приведения к присяге.