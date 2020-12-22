Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
План включает четыре этапа вакцинации населения:
Вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Напомним, с 19 декабря в Украине вступили в силу карантинные ограничения, касающиеся работы заведений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.
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Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
План включает четыре этапа вакцинации населения:
Вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Напомним, с 19 декабря в Украине вступили в силу карантинные ограничения, касающиеся работы заведений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.