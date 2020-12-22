Во вторник, 22 декабря, постоянная комиссия горсовета Николаева по вопросам экологии и природопользования, пространственного развития градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений не смогла выбрать заместителя главы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Первую кандидатуру выдвинул депутат от «Европейской солидарности» Сергей Танасов. Он призвал поддержать депутата от партии «Пропозицiя» Анатолия Петрова.

— Он не запятнан, он знает, что делать при отсутствии главы комиссии. Будет конструктивная работа в течение 5 лет, - прокомментировал Сергей Танасов.

Только 4 депутата поддержали Анатолия Петрова, этого не хватило для принятия решения.

Другую кандидатуру выдвинул «слуга народа» Александр Розумный, он предложил, чтобы заместителем была Татьяна Кравчук, глава фракции «Партия Шария».

Ее также не поддержали.

Сергей Танасов перед голосованием указал, что его партия не поддержит кандидатуру Татьяны Кравчук из-за «антиукраинской политики ее партии».

Также члены комиссии избрали секретаря комиссии, им стал Сергей Танасов. Его кандидатуру выдвинул «слуга народа» Александр Розумный.

— Знаю его как порядочного человека, который может достойно выполнять функции секретаря данной комиссии, - указал он.

Кандидатуру Сергея Танасова поддержали 8 депутатов из 9, сам он не голосовал из-за конфликта интересов.

До этого комиссия по ЖКХ горсовета Николаева не смогла избрать секретаря и заместителя.