Депутаты выделили 3 миллиона 500 тысяч гривен на освещения работы Николаевской облгосадминистрации и облсовета в средствах массовой информации.

Такое решение было принято на сессии Николаевского облсовета сегодня, 23 декабря, пишут НикВести.

«За» данное решение проголосовало 33 депутата, «против» — 0, воздержались — 2 депутата и не голосовали 19 депутатов.

При этом, на освещение деятельности областного совета заложено 1 миллион 500 тысяч гривен, а на освещение работы облгосадминистрации — 2 миллиона гривен.

Ранее депутат Николаевского областного совета от фракции «Европейская Солидарность» Виктория Москаленко возмутилась, что на освещение деятельности органов местной власти планируют выделить 3,5 миллиона гривен. При этом, глава облсовета Анна Замазеева напомнила Виктории Москаленко, что ей также выделялось 1,5 миллиона гривен.