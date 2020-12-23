Александр Фильцев, обвиняемый по делу об убийстве экс-начальника николаевской таможни Артура Полякова, находится на свободе в Киеве, точное его место пребывания прокуратуре неизвестно.

Эту информацию в среду, 23 декабря, в ходе брифинга озвучил руководитель Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что на два последние судебные заседания по избранию ему меры пресечения обвиняемый не явился, предоставив справку о болезни.

— Прокуратура направила в суд ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд не рассмотрел, из-за истечения сроков рассмотрения его отпустили. Сейчас прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, человек на 2 последних заседания не явился, предоставив справки о болезни. Судебные заседания перенесли, новая дата судом не определена. Проводится видеоконференция с районным судом Киева, где находится обвиняемый. На следующем суде снова будет рассматриваться ходатайство о взятии его под стражу. Фактическое место пребывания не установлено, но он оставил заявление о том, что просит проводить суд в режиме видеоконференции. Предоставил суду справку о том, что болеет, - рассказал Денис Фальченко.

Прокурор области не исключает, что суд рассмотрит вопрос об объявлении его в розыск, если Александр Фильцев будет игнорировать судебные заседания.

До этого коллегия судей Заводского районного суда Николаев приговорила к 12 годам лишения свободы обвиняемого по делу об убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова – Александра Чайку.

Как известно, ранее пропал без вести экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков, который ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг.

В рамках расследования сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе. В результате 12 апреля судья Центрального районного суда Николаева арестовал двух подозреваемых в убийстве.

В данном деле двое обвиняемых - Александр Чайка и Александр Фильцев. Что касается последнего, то он был ранее отпущен из-под стражи в рамках другого производства из-за того, что суд не успел рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения.

Напомним, что адвокат одного из подозреваемых в убийстве бывшего начальника николаевской таможни Артура Полякова заявил об отводе следственного судьи Заводского районного суда Вячеслава Кузьменко от рассмотрения данного дела, после чего покинул суд, не дождавшись рассмотрения ходатайства.

В итоге Заводский районный суд Николаева отказал адвокатам Александра Фильцева, подозреваемого в убийстве экс-начальника николаевской таможни Артура Полякова, в отводе судьи, рассматривающего ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Ранее судья Заводского районного суда Николаева Инна Притуляк в открытом судебном заседании избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток одному из подозреваемых в убийстве бывшего начальника николаевской таможни Артура Полякова — Александру Чайке.

Также, 16 января, подозреваемый в убийстве экс-руководителя николаевской таможни - Александр Фильцев, которому 15 января суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, вышел под залог, однако снова был задержан.

В пятницу, 18 января, в ходе судебного заседания относительно избрания меры пресечения подозреваемому в убийстве экс-начальника николаевской таможни — Александру Фильцеву, его адвокаты заявили об отводе судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, после чего суд отказал в ходатайстве адвокатам Александра Фильцева.

В то же день. судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва избрала Александру Фильцеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.