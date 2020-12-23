В среду, 23 декабря, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о передаче недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Вопрос в повестку дня внес депутат от партии «Пропозиція» Дмитрий Сичко.

— Этот долгострой на 3-й Слободской, вы знаете, сколько там было трагедий. Для чего нужно передать? Мы уже, практически, год имеем эпидемию ковида, мы оказались не готовы, как и другие города. У нас мало врачей в городе и области. Университетская клиника, которую создал бы Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, позволил бы университету готовить для Николаева и области врачей, - указал депутат.

Он призвал депутатов «убрать с карты Николаева эту опасную зону, которая существует в городе на протяжении 10-15 лет».

Возражений по данному вопросу не было.

Напомним, что еще четыре года назад, в июне 2016 ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской. Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой на 3-й Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», для того чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи. После чего Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года действующий глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.

12 июня 2020 года на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы.Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ЧНУ имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской и сделать из него университетскую клинику.

Фоторепортаж

Фото: Дмитрий Булаш