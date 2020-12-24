Президент Владимир Зеленский в среду, 23 декабря, подписал принятый Верховной Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» №1074-X предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон «О предотвращении коррупции».

В Офисе Президента заверили, что подписанный закон «устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года» и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации чиновников, депутатов, правоохранителей и т.д.

Напомним, 4 декабря, Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.