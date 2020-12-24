Проект детского сада на Северном

Проектом бюджета Николаева на 2021 год предусмотрено выделение 700 тысяч гривен на работы по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный.

Об этом свидетельствует проект бюджета Николаева на 2021 год, опубликованный на официальном сайте Николаевского городского совета, - пишут НикВести.

Согласно проекту решения, общая стоимость строительства, составляет 112 миллионов 701 тысячу гривен. Примечательно, что реализация проекта, судя по документу, началась в 2016 году, работы планируют завершить к концу 2022 года.

На данный момент степень готовности объекта составляет 6%. С учетом выделения и освоения еще 700 тысяч гривен, к концу 2021 года в Управлении капитального строительства, которое является распорядителем средств, предусматривают, что «готовность» детсада составит 7%.

В бюджете 2020 года на строительство детсада на Северном направляли 2 миллиона гривен.

Отметим, что еще в 2019 году его стоимость оценивалась в 104,6 миллиона гривен. Тогда даже был проведен тендер, в котором победила «Строительная компания «Интербуд», предложившая выполнить работы по строительству детсада за 97,3 миллиона гривен.

Отметим, что еще в 2013 году сообщалось о планах построить в микрорайоне Северный детский сад на 320 мест.

В проекте бюджета Николаева 2015 года предусматривалось выделение 3 миллионов 416 тысяч гривен на строительство детского сада на Северном. Примечательно, что общий объем финансирования строительства этого объекта оценивали в 66 миллионов гривен.

В бюджете 2016 года выделялось 2,5 миллионов гривен на детский сад в микрорайоне Северном.

Ни в 2015, ни в 2016 годах выделенные на детский сад деньги не были освоены.

В мае 2017 года сообщалось, что 3 миллиона гривен планируется выделить на строительство детского сада в микрорайоне Северный по улице Лучевой, в том числе для проектных работ и экспертизы.

Тогда же депутат Алексей Лепишев заявил, что если не начать строительство сейчас, то к зиме строить его уже будет поздно. Однако ни в 2017, ни в 2018 году детский сад так и не был построен.