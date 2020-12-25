В пятницу, 25 декабря, в Николаеве в районе Нефтебазы (пересечение улицы Космонавтов и Железнодорожная, – прим) в результате хозяйственного спора были вызваны патрульная, полиция охраны, а также следственно-оперативная группа Ингульского отделения полиция.

Об этом пишут Преступности.НЕТ.

По имеющейся информации, на одно из предприятий, находящихся на территории Нефтебазы, приехал новый руководитель с решением суда и «группой поддержки». Прежний директор, увидев это, вызвал полицию охраны. Спустя время приехала и следственно-оперативная группа Ингульского отделения полиции.

На данный момент происходит выяснение всех обстоятельств. Ситуация спокойна и контролируемая. Ни одна из сторон оружие не демонстрировала и не применяла.

На месте присутствует значительное количество сотрудников полиции, в том числе спецназ патрульной полиции ТОР.

Ранее люди перекрывали движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане были против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.