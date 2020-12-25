В ночь на пятницу, 25 декабря, неизвестные разрушили древние менгиры возле музея в Южноукраинске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевский активист Илья Зеленский.

– Как сообщил Историко-туристический клуб «Сагайдак» в ночь перед Рождеством менгир в Южноукраинске - все, - написал Илья Зелинский.

В комментарии корреспонденту НикВести руководитель историко-туристического клуба «Сагайдак» Василий Селявин, нашедший менгиры, рассказал, что, по его мнению, это могли сделать местные сектанты.

– Мне знакомый прислал фотографии. Я вчера еще видел эти менгиры. Вообще перед этим в Facebook был скандал. Наш клуб нашел эти менгиры: один в Константиновке, второй в Благодатном, третий в Воеводном. Планировалось соорудить капище. Я сказал, что их поставили вверх ногами, да еще и это скульптуры разного времени. Вчера вечером в машине я видел, когда проезжал по Набережной, двух мужчин в черном, которые его ходили осматривали. Могу только строить предположения, кто это сделал – какие-то сектанты, фанатики городские, - сказал Василий Селявин.

Отметим, что недавно возле городского исторического музея Южноукраинска устроили историческую реконструкцию святилища времен бронзового века и установили три менгира. Два гранитных столба – обычные природные камни удлиненной формы, третий – настоящий древний менгир возрастом 4-5 тысяч лет, найденный в прошлом году в Константиновке.

Ранее сообщалось, что менгир был найден случайно. Камень лежал на улице в селе Константиновка напротив ресторана, самодельным бордюром у ворот местного жителя. Как рассказал владелец дома, когда он купил усадьбу в 1980 году, этот камень стоял у него посреди огорода. Хозяин выкопал камень экскаватором и приспособил вместо бордюра.