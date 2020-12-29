Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила обратиться в суд для замены российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Служба требует его визита в филиал в Москве.

Об этом сообщили адвокат Вадим Кобзев и пресс-служба ФСИН.

В частности Кобзеву прислали СМС с требованием, чтобы Навальный пришел в ведомство в 9:00 29 декабря.

В ведомстве заявляют, что Алексей Навальный якобы уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

И если факт «уклонения от контроля» подтвердится, ФСИН может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

Как пишет РБК-Украина, дело «Ив Роше» против российского политика Алексея Навального и его брата Олега было начато Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был необоснованным.