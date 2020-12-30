Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 гривны за дозу.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Там отметили, что переговоры о поставке китайской вакцины вели еще с сентября.

— Мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткие сроки начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее «рискованные» социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу, - отметил Владимир Зеленский.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое является единственным уполномоченным представителем Sinovac Biotech в Украине.

Эта поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина должна получить бесплатно 16 миллионов доз вакцины.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцины от коронавируса. В частности, в бюджете заложены деньги, есть специальный фонд, ведутся переговоры.