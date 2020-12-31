В Николаеве подсветили историческое здание первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.

Об этом в Facebook сообщил ее директор Сергей Бережной.

— По инициативе Николаевского городского совета были выделены средства для реализации проекта по устройству освещения здания Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса — памятника архитектуры местного значения. Под руководством Управления образования все работы по освещению качественно и эстетично выполнила компания «НК — ЭНЕРГИЯ – ЮГ». Здание заведения стало настоящим украшением нашего города! Участники образовательного процесса гимназии благодарят всех, кто принял участие в создании такого предновогоднего подарка! — написал Сергей Бережной.

Отметим, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro, 4 декабря Управление образования Николаевского городского совета заключило договор с компанией «НК — ЭНЕРГИЯ – ЮГ», по ремонту электросистем гимназии на 175 тысяч гривен.

Напомним, здание Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области украсили яркой подсветкой в национальной сине-желтой гамме.