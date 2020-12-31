Прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее схожие обвинения Минюст США выносил по недвижимости в штатах Кентукки и Техас.

Игорь Коломойский откинул обвинения прокуратуры, а адвокат олигарха в США Брюс Маркс пока комментарий изданию не предоставил. Ни сам Боголюбов, ни его представители дело также не комментировали.

Минюст США утверждает, что олигархи незаконно присвоили средства Приватбанка для покупки недвижимости в штате Огайо. Прокуроры отмечают, что с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов незаконно получали кредитные линии в банке, которые позже отмывали через оффшоры Приватбанка на Кипре и перечисляли в США. Общая стоимость недвижимости в трех штатах оценивают в более 60 миллионов долларов.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.