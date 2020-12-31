В Витовском районе Николаевской области неизвестные разгромили кладбище.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Николаевской области.
– 30 декабря в полицию обратился староста села Прибугское Витовского района с сообщением о том, что на сельском кладбище неизвестные осквернили около 100 могил, - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к преступлению и привлечения их к ответственности.
– Следователями Витовского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статья 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция, которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, - ометили в полиции.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее неизвестные разрушили древние менгиры возле музея в Южноукраинске.
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В Витовском районе Николаевской области неизвестные разгромили кладбище.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Николаевской области.
– 30 декабря в полицию обратился староста села Прибугское Витовского района с сообщением о том, что на сельском кладбище неизвестные осквернили около 100 могил, - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к преступлению и привлечения их к ответственности.
– Следователями Витовского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статья 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция, которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, - ометили в полиции.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее неизвестные разрушили древние менгиры возле музея в Южноукраинске.