В центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В ночь с четверга на пятницу 1 января, в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 в результате попадания фейерверка в балкон на 7 этаже произошло возгорание. На момент возгорания в квартире никого не оказалось.
На место происшествия прибыли три машины спасателей, газовая служба и карета скорой помощи. На данный момент огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.
Напомним, в Киеве на Софийской площади сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение возле новогоднего дерева. Возгорание оперативно ликвидировали.
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В центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В ночь с четверга на пятницу 1 января, в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 в результате попадания фейерверка в балкон на 7 этаже произошло возгорание. На момент возгорания в квартире никого не оказалось.
На место происшествия прибыли три машины спасателей, газовая служба и карета скорой помощи. На данный момент огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.
Напомним, в Киеве на Софийской площади сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение возле новогоднего дерева. Возгорание оперативно ликвидировали.