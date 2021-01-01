Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.
Об этом она заявила в видеообращении.
Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.
– Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер, - отметила она.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 7 декабря произнесла последнюю речь в роли главы партии Христианско-демократического союза и оставила пост.
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Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.
Об этом она заявила в видеообращении.
Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.
– Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер, - отметила она.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 7 декабря произнесла последнюю речь в роли главы партии Христианско-демократического союза и оставила пост.