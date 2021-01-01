Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.

Об этом она заявила в видеообращении.

Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.

– Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер, - отметила она.