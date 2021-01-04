Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформы - За жизнь» Максим Невенчанный попал в базу сайта «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные портала.

Отмечается, что он является «провокатором», «пособником российских оккупантов», «пропагандистом «русского мира» и отрицает российскую агрессию.

Ранее 31 декабря Максим Невенчанный поздравил пользователей социальной сети Facebook с Новым годом, проиллюстрировав пост фотографией с поздравлением Президента России Владимира Путина. В комментариях николаевцы возмутились такой публикации и отметили, что нельзя публиковать фотографию президента страны-агрессора. Многие просили СБУ и другие правоохранительные органы обратить внимание на поведение политика. В свою очередь, Максим Невенчанный заявил, что «у нас нет столкновений с российскими вооруженными силами».

Позже депутат выставил еще один пост, отметив, что на него обрушился «шквал патриотов по-отмашке».

В комментарии изданию «Преступности.НЕТ» Максим Невенчанный заявил, что для него попасть в базу сайта Миротворец - это как получить медаль «за сопротивление развалу государства».

– В нашей стране, Западом, навязывается национальная идея – «воевать и бомжевать». Воевать между собой и распродавать, по-дешевке, остатки Родины. Эта идея сродни религиозной и поэтому не терпит критики. Кто не согласен с тем, что украинцы должны воевать и бомжевать вносятся на сайт «Миротворец». Я теперь один из тех, чьи заслуги, заметили адепты идеи: «воевать и бомжевать». И я этим горжусь. До меня туда внесли множество европейских лидеров и лидеров украинской оппозиции, которые не разделяют эту разрушительную для Украины идею. Так что попасть на сайт «Миротворец», это значит получить медаль «за сопротивление развалу государства», - заявил депутат.

К тому же, Максим Невенчанный отметил, что данный сайт не имеет ничего общего с законностью – ни с украинской, ни с европейской.

– Замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая перед депутатами Верховной рады, призвал украинских парламентариев закрыть сайт «Миротворец», - сообщил Максим Невенчанный.

Напомним, 9 мая 2018 года после возложения цветов к мемориалу Героев-ольшанцев неизвестный ткнул в лицо резиновый фаллос депутату Николаевского областного совета Максиму Невенчанному, когда тот давал комментарий журналистам.