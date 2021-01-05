Несколько конгрессменов-демократов из Палаты представителей США обратились к директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование в отношении президента Дональда Трампа.

На такой шаг парламентарии пошли после того, как СМИ обнародовали запись разговора Трампа с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером, от которого президент требовал пересмотреть результаты выборов в штате, сообщает NBC news.

— Как члены Конгресса и бывшие прокуроры, мы считаем, что Дональд Трамп участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений, связанных с выборами. Мы просим вас немедленно возбудить уголовное дело в отношении президента, — написали депутаты Тед Лью из Калифорнии и Кэтлин Райс из Нью-Йорка в письме.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп по телефону требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера «найти» достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.