Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько задекларировал доходы в размере 10 миллионов 891 тысячи 887 гривен. На банковский счетах и наличными с супругой он хранит 2 миллиона 475 тысяч 212 гривен, 101 тысячу 155 долларов США и 100 тысяч евро.
Соответствующая декларация за 2019 год была подана с уточнениями 23 декабря прошлого года, документ размещен на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).
В разделе объектов недвижимости Дмитрий Фалько задекларировал семь земельных участков: в селе Воскресенское Витовского района четыре участка площадью 20000 м2, 20000 м2, 4444 м2 и 20000 м2,, в селе Токаревка Херсонской области площадью 20000 м2, в селе Галицыново Витовского района площадью 20000 м2 и в Николаеве площадью 1161 м2.
Также вместе со своей семьей он показал 5 квартир в Николаеве площадью 178,5 м2, 77,5 м2, 66.6 м2, 187,9 м2 и одну квартиру в Киеве площадью 53,7 м2.
Кроме того, в данном разделе он задекларировал комплекс зданий и сооружений - административно-складское здание, бокс технического обслуживания 2 штуки, кузница, водонапорная башня и зерноток в селе Токаревка Херсонской области. Общая стоимость двух этих объектов - 5 миллионов 899 тысяч 676 гривен.
Дмитрий Фалько вместе с супругой пользуются автомобилями: Ford Mustang 2016 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 L 2012 года выпуска, Jeep Grand Cherokee 2013 года выпуска, ВАЗ-2121 1982 года выпуска и Mitsubishi ASX 2015 года выпуска.
Помимо этого, декларант показал корпоративные права в 16 компаниях. Далее указаны названия компаний, процент прав от общего капитала и стоимость в денежном выражении:
Как известно, 18 декабря члена фракции партии «Пропозиція» Дмитрия Фалько на сессии Николаевского городского совета избрали секретарем горсовета.
Напомним, глава Николаевского областного совета, представитель партии «Слуга народа» Анна Замазеева вместе с супругом в прошлом году получили доход на сумму 12,9 миллионов гривен.
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Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько задекларировал доходы в размере 10 миллионов 891 тысячи 887 гривен. На банковский счетах и наличными с супругой он хранит 2 миллиона 475 тысяч 212 гривен, 101 тысячу 155 долларов США и 100 тысяч евро.
Соответствующая декларация за 2019 год была подана с уточнениями 23 декабря прошлого года, документ размещен на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).
В разделе объектов недвижимости Дмитрий Фалько задекларировал семь земельных участков: в селе Воскресенское Витовского района четыре участка площадью 20000 м2, 20000 м2, 4444 м2 и 20000 м2,, в селе Токаревка Херсонской области площадью 20000 м2, в селе Галицыново Витовского района площадью 20000 м2 и в Николаеве площадью 1161 м2.
Также вместе со своей семьей он показал 5 квартир в Николаеве площадью 178,5 м2, 77,5 м2, 66.6 м2, 187,9 м2 и одну квартиру в Киеве площадью 53,7 м2.
Кроме того, в данном разделе он задекларировал комплекс зданий и сооружений - административно-складское здание, бокс технического обслуживания 2 штуки, кузница, водонапорная башня и зерноток в селе Токаревка Херсонской области. Общая стоимость двух этих объектов - 5 миллионов 899 тысяч 676 гривен.
Дмитрий Фалько вместе с супругой пользуются автомобилями: Ford Mustang 2016 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 L 2012 года выпуска, Jeep Grand Cherokee 2013 года выпуска, ВАЗ-2121 1982 года выпуска и Mitsubishi ASX 2015 года выпуска.
Помимо этого, декларант показал корпоративные права в 16 компаниях. Далее указаны названия компаний, процент прав от общего капитала и стоимость в денежном выражении:
Как известно, 18 декабря члена фракции партии «Пропозиція» Дмитрия Фалько на сессии Николаевского городского совета избрали секретарем горсовета.
Напомним, глава Николаевского областного совета, представитель партии «Слуга народа» Анна Замазеева вместе с супругом в прошлом году получили доход на сумму 12,9 миллионов гривен.