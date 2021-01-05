Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько задекларировал доходы в размере 10 миллионов 891 тысячи 887 гривен. На банковский счетах и наличными с супругой он хранит 2 миллиона 475 тысяч 212 гривен, 101 тысячу 155 долларов США и 100 тысяч евро.

Соответствующая декларация за 2019 год была подана с уточнениями 23 декабря прошлого года, документ размещен на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

В разделе объектов недвижимости Дмитрий Фалько задекларировал семь земельных участков: в селе Воскресенское Витовского района четыре участка площадью 20000 м2, 20000 м2, 4444 м2 и 20000 м2,, в селе Токаревка Херсонской области площадью 20000 м2, в селе Галицыново Витовского района площадью 20000 м2 и в Николаеве площадью 1161 м2.

Также вместе со своей семьей он показал 5 квартир в Николаеве площадью 178,5 м2, 77,5 м2, 66.6 м2, 187,9 м2 и одну квартиру в Киеве площадью 53,7 м2.

Кроме того, в данном разделе он задекларировал комплекс зданий и сооружений - административно-складское здание, бокс технического обслуживания 2 штуки, кузница, водонапорная башня и зерноток в селе Токаревка Херсонской области. Общая стоимость двух этих объектов - 5 миллионов 899 тысяч 676 гривен.

Дмитрий Фалько вместе с супругой пользуются автомобилями: Ford Mustang 2016 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 L 2012 года выпуска, Jeep Grand Cherokee 2013 года выпуска, ВАЗ-2121 1982 года выпуска и Mitsubishi ASX 2015 года выпуска.

Помимо этого, декларант показал корпоративные права в 16 компаниях. Далее указаны названия компаний, процент прав от общего капитала и стоимость в денежном выражении:

Миколаївське підприємство Термінал – Укрхарчозбутсировина — 12,021%, 101 тысяча 176 гривен 75 копеек

ЗЕРНО-ЗЛАТО — 80%, 400 тысяч гривен

Морівськ — 77%, 192 тысяч 500 гривен

Слабинське — 77%, 77 тысяч гривен

Дубіна — 100%, 100 тысяч гривен

Картер — 75%, 900 гривен

Літа — 65%, 2 миллиона 275 тысяч гривен

Українські морські технології — 61,6%, 4004000

Лісіп — 99%, 738 тысяч 540 гривен

Моринвест груп — 99%, 643 тысяч 500 гривен

АНТ — 50%, 413 тысяч 500 гривен

Нікмара — 80%, 800 гривен

Ростгруп-Енерго — 60%, 600 гривен

КЛІВЕР — 50%, 2 миллиона 500 тысяч гривен

АГРІБАЛК — 50%, 50 тысяч гривен

КОНТИНЕНТ-РОСТ ؅— 75%, 75 гривен

Как известно, 18 декабря члена фракции партии «Пропозиція» Дмитрия Фалько на сессии Николаевского городского совета избрали секретарем горсовета.

Напомним, глава Николаевского областного совета, представитель партии «Слуга народа» Анна Замазеева вместе с супругом в прошлом году получили доход на сумму 12,9 миллионов гривен.