В Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.

Об этом сообщают НикВести.

4 января глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение №1-р «О мероприятиях по реорганизации районных государственных администраций Николаевской области».

Этим распоряжением созданы 4 комиссии по реорганизации 19 райгосадминистраций.

Комиссию по реорганизации Баштанской, Березнеговатской, Казанковской, Новобугской, Снигиревской РГА возглавил глава Березнеговатской администрации Владислав Дмитрив.

Комиссию по реорганизации Вознесенской, Братской, Веселиновской, Доманевской, Еланецкой РГА возглавил глава Доманевской администрации Сергей Шурабура.

Комиссию по реорганизации Николаевской, Березанской, Витовской, Новоодесской, Очаковской РГА возглавил председатель Очаковской администрации Алексей Допира.

Комиссию по реорганизации Первомайской, Арбузинской, Врадиевской, Кривоозерской райгосадминистраций возглавил руководитель Первомайской РГА Сергей Саковский.

Руководители комиссий должны обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией соответствующих РГА в результате создания и ликвидации районов, согласно Порядка осуществления мероприятий относительно создания и реорганизации районных государственных администраций, а также правонаследия относительно имущества, прав и обязанностей районных государственных администраций, которые ликвидируются, утвержденного постановлением Кабмина 16 декабря 2020 года.

До 11 января главы ликвидкомиссий должны были разработать планы увольнения работников соответствующих РГА, которые прекращают свою работу, и обеспечить их выполнение. Также комиссии должны обеспечить принятие решений о реорганизации структурных подразделений ликвидируемых РГА, которые имеют статус юрилица.

Отдельным распоряжением губернатор Николаевщины определил граничную численность работников объединенных РГА.

Баштанская РГА - 131 штатная единица;

Вознесенская РГА - 143 штатных единиц;

Николаевская РГА - 191 штатная единица;

Первомайская РГА - 136 штатных единиц.

До 6 января главы комиссий по реорганизации должны были привести структуру районных государственных администраций в соответствие с соответствующим постановлением Кабмина.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в комментарии НикВести рассказал о том, как осуществляется процесс реорганизации районов. По его словам, в результате общая штатная численность РГА сократится почти вдвое - со 1150 до 601 единицы.

Виталий Ким

— Мы создали 4 комиссии по каждому району о реорганизации, назначили глав, установили порядок уведомления, порядок работы, порядок передачи. Все работают. Они передают имущество, формируют численность. На данный момент будет 601 штатная единица из 1150 в области. Если говорить об ОГА, то 619 человек, уменьшается на 22 единицы за счет Службы по правам детей, потому что у них с 1.07.21 делают отдельные территориальные органы, куда перейдет часть полномочий, - рассказал Виталий Ким.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день проводится работа по уведомлению сотрудников о сокращении.

— Да, работа проводится. Сокращается до 601 единицы штатной в районных администрациях. У них срок стоит до 11 числа (января, - прим.) известить, за 2 месяца они должны успеть все подготовить. До 11 января мы обязаны по закону их известить. Закон о госслужбе говорит о том, что за месяц (должны известить о сокращении, - прим.), а по другим работникам, которые не являются госслужащими - там до 2 месяцев. Их извещают, и они будут увольняться в законном порядке, - рассказал чиновник.

По словам Виталия Кима, в каждом районе структура райгосадминистрации будет отличаться. Разработкой новой структуры объединенных РГА занимаются комиссии по реорганизации.

— В каждом районе структура будет отличаться. Этим занимаются комиссии во главе в бывшими главами РГА, людьми, которые понимают в этом, которые там работали, - сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поделила Николаевскую область на 4 района.