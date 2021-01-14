Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №4» Николаева планирует предоставлять платные услуги по проведению ИФА-тестов на коронавирус.

Об этом свидетельствует проект решения исполнительного комитета Николаевского горсовета, который выносится на рассмотрение 15 января, пишут НикВести.

Планируется установить тарифы на платные медицинские услуги, которые предоставляет горбольница. Речь идет о лабораторных услугах, консультациях врачей, а также других услуг.

В частности, МНВ крови обойдется в 60 гривен, анализ на фибрин - 51 гривну, СРБ - 84 гривны, железо - 77 гривен, экспресс-анализ RW - 38 гривен. Стоимость имуноферментного анализа крови (ИФА) COVID-19 IgM, 19IgG - 380 гривен.

Консультация дерматолога, кардиолога, эндокринолога, пульмонолога, невропатолога, онколога, гастроэнтеролога и хирурга без соответствующего направления обойдется в 50 гривен. Стоимость консультации отоларинголога (с учетом стоимости лечебно-диагностического комплекта) - 200 гривен.

Выдача копии медицинской справки или выписки из истории болезни - 18 гривен.

Пребывание в палате повышенного комфорта в течение суток (1 койко-место) обойдется в 155 гривен.

Ранее сообщалось, что в 3-й роддом Николаева хотят купить оборудование для выхаживания недоношенных младенцев.