Оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск. Федеральна служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявила, что он «уклоняется от контроля».

Об этом сообщает DW.

ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились «первоначальные розыскные действия», в ходе этих действий установить местонахождение Навального не удалось. Речь идет об уголовном деле «Ив Роше», по которому политика осудили на 3,5 года условно.

Mash также опубликовал уведомление, направленное Навальным во ФСИН о том, что он находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», пишет РБК-Украина.

Адвокат Алексея Навального подтвердил информацию. Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы политика, подтвердил РБК, что того объявили в федеральный розыск.

Вадим Кобзев предположил, что это «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию. Адвокат уточнил в интервью «Новой газете», что Алексея Навального могут задержать по прибытии в РФ. Ранее в тот же день Навальный объявил, что отправится в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа».

Напомним, Алексей Навальный ранее предположил, что по возвращении в РФ его могут снова отравить.