В Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных, которые организовали побег из госучреждения «Казанковская исправительная колония №93».

Об этом сообщается на странице Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в Facebook.

Задержание проводила группа сотрудников Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в среду вечером, 13 января, на остановке общественного транспорта «Универсам» в Николаеве. В частности, было задержано двое осужденных, которые самовольно покинули участок колонии.

Напомним, что 27 мая заключенные исправительной колонии № 51 в Одессе устроили бунт и пытались бежать. На территории колонии начался пожар, в результате которого было повреждено здание дежурной части и пожарный автомобиль.

В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали пять работников колонии. Информация о побеге осужденных из-под стражи не соответствует действительности.