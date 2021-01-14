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В Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных, которые организовали побег из госучреждения «Казанковская исправительная колония №93».
Об этом сообщается на странице Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в Facebook.
Задержание проводила группа сотрудников Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в среду вечером, 13 января, на остановке общественного транспорта «Универсам» в Николаеве. В частности, было задержано двое осужденных, которые самовольно покинули участок колонии.
Напомним, что 27 мая заключенные исправительной колонии № 51 в Одессе устроили бунт и пытались бежать. На территории колонии начался пожар, в результате которого было повреждено здание дежурной части и пожарный автомобиль.
В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали пять работников колонии. Информация о побеге осужденных из-под стражи не соответствует действительности.
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В Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных, которые организовали побег из госучреждения «Казанковская исправительная колония №93».
Об этом сообщается на странице Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в Facebook.
Задержание проводила группа сотрудников Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в среду вечером, 13 января, на остановке общественного транспорта «Универсам» в Николаеве. В частности, было задержано двое осужденных, которые самовольно покинули участок колонии.
Напомним, что 27 мая заключенные исправительной колонии № 51 в Одессе устроили бунт и пытались бежать. На территории колонии начался пожар, в результате которого было повреждено здание дежурной части и пожарный автомобиль.
В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали пять работников колонии. Информация о побеге осужденных из-под стражи не соответствует действительности.