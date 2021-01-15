В пятницу, 15 января, в Николаеве на площади Соборной собрался митинг против повышения тарифов для населения – протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа.

Протестующие не соблюдали социальной дистанции, не все были в медицинских масках, - передает корреспондент НикВести.

Изначально протест должен был пройти под стенами Николаевской облгосадминистрации, соответствующую заявку о проведении митинга подала общественная организация «Конституционно-правовой конгресс».

Других уведомлений в мэрию не поступало. Люди собрались на 12-00 часов, но после этого к ним подошли представители пророссийской организации «Бессмертный полк» и позвали людей «на площадь Победы, где стоял Ленин, на священное место».

Сначала это вызвало недоразумение у представителей «Конституционно-правового конгресса», но через 15 минут они поменяли место акции и перешли на Соборную площадь, где протестующих уже ждали депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка и депутат от «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

Протестующие развернули плакаты «Нет повышению тарифов», «Слуги! Какому народу вы служите?», «Хватит грабить народ непосильными тарифами».

Тут же и было озвучено требование понизить тарифы.

При этом некоторые митингующие грозили «снести депутатов», если их требования в скором времени не выполнят.

Напомним, Кабинет министров возобновит государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на время карантина или до конца отопительного сезона. Цены должны снизиться более чем на 30%.