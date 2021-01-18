Торговые павильоны Чайки-Пелипаса по проспекту Центральному

Земельная комиссия Николаевского горсовета отказалась согласовывать продление аренды земельного участка с навесом за остановочным павильоном на Соборной еще на 15 лет и направила вопрос на доработку.

Об этом стало известно сегодня, 18 января, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по земельным вопросам, пишут НикВести.

В ходе заседания, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о продлении фирме «Бизнес-Реал» аренды земельного участка площадью 268 м2 для обслуживания остановочного комплекса по проспекту Центральному 78Д. При этом предыдущий договор аренды был заключен также на 15 лет и закончился 7 июня 2020 года.

Глава комиссии Елена Нестеренко напомнила, коллегам, что ранее ими было принято решение о продлении договоров аренды земельных участков для остановочных павильонов всего на один год и предложила отказать заявителю.

— У нас была общая договоренность относительно остановочных комплексов. Я напоминаю, что мы решили продлевать аренду таким остановочным комплексам сроком на один год. Я считаю, что мы не можем продлить в данном случае договор аренды еще на 15 лет, так как у нас есть единый подход ко всем остановочным комплексам, — сказала Елена Нестеренко.

Она также отметила, что продление договора аренды сроком на 15 лет может привести в последующем к тому, что городской совет не сможет снести остановочные комплекс и киоски, пристроенные к нему, если на, то будет необходимость.

В ответ на это главный архитектор Николаева Андрей Цимбал заявил, что городской совет и без продления аренды на 15 лет не сможет снести постройки, так как у компании «Бизнес-Реал» оформлено право собственности на недвижимое имущество (остановочный комплекс и киоски). По словам чиновника, городской совет сможет снести, либо выкупить данное имущество через суд.

— Мы и так не сможем снести, там есть права собственности. Там другой порядок. Нам придется доказывать, что объект незаконно получен в собственность, либо придется изымать для общественных нужд. Это сессионный вопрос. Есть порядок, есть закон о принудительном изымании. На моей памяти такое решение не принималось. Когда изымают имущество, перед этим происходит его оценка, выкуп. Имущество мы не сможем просто так снести, — заявил Андрей Цимбал.

В итоге после непродолжительного обсуждения данного вопроса депутаты решили отправить данный вопрос на доработку, так как компания «Бизнес-Реал» не предоставила полный пакет документов.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Стоит отметить, что согласно данным Министерства юстиции Украины, владельцами фирмы «Бизнес-Реал» являются николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, а также его бизнес-партнеры Станислав Савин и Владислав Чайка.

Напомним, в ходе свое визита в Николаев министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал город за обилие ларьков и киосков. Комментируя заявление министра, Владислав Чайка предложил «дать людям срок» для приведения конструкций в более привлекательный вид. На вышеупомянутой встрече с жителями Ингульского района Владислав Чайка представил свое видение ситуации с киосками в Николаеве. Он считает, что все нужно узаконить, продлив их минимум на год, а «общественные советы» при районных администрациях впоследствие решать, где останутся «будки», а где нет.

Также напомним, что несмотря на то, что большинство разрешений на торговые комплексы были получены, когда мэром Николаева был отец Владислава — Владимир Чайка, сын считает неправильным, когда некоторые предприниматели развивают бизнес, пользуясь родственными связями с представителями власти.