В понедельник, 18 января, умер известный николаевский фотограф Денис Сисин.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил его друг Евгений Корольков.

— Денис, ты был мне настоящим другом. Нет слов… только слезы. Большая утрата для всего города. Покойся с миром, дорогой друг, - написал Евгений Корольков.

Прощание с Денисом Сисиным состоится в среду, 20 января, по адресу: улица Киевская, 1 (морг Николаевской областной больницы) с 12:00 до 13:00.

Известно, что летом 2019 года у Дениса был диагностирован рак — первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома. Он перенес операцию, ряд курсов химиотерапии. Однако болезнь оказалась сильнее.

Отметим, что он также служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Также он стал одним из героев цикла передач «Миттєвості війни» о николаевцах, воевавших на востоке Украины.