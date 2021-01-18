Экологи в Германии добились приостановки строительства «Северного потока-2». В частности, после того, как обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии, это разрешение временно приостановило действие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое телевидение.

Сообщается, что негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» подала жалобу на разрешение, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство. Разрешение касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Также сообщается, что аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация. Федеральное агентство подтвердило, что действие ранее выданного разрешения на проведение работ временно приостанавливается.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.