Государственное бюро расследований сообщило о выдвижении подозрения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР обвиняют судью Александра Тупицкого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 384, статьей 386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания с фабрикацией доказательств защиты, подкуп свиделя с целью вынудить его отказаться давать показания).

«Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовного кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствуя установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя», - сообщается в заявлении ГБР.

ГБР обвиняет Тупицкого в узурпации власти в КСУ, который он превратил в «юридическую карманную компанию».

«Тупицкий готовит, печатает, регистрирует и отравляет документы для Главы КС, которые не имеют малейшего отношения к конституционному судопроизводству, а только связаны с участью подозреваемого в уголовном производстве», - указывается в заявлении ГБР.

Представители ГБР отметили, что не существует иного выхода как отстранить Тупицкого от исполнения обязанностей судьи КСУ, чтобы предовтратить давление на свидетелей и препятствование расследованию уголовного дела.

«Иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КСУ и одновременно его Главы, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КСУ, препятствование предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос», - сказано в заявлении ГБР.

Напомним, управление государственной охраны разъяснило почему экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого не пускают в КСУ. Это связано с обращением в Управление Государственного бюро расследований.