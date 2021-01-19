Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих из-за повышения цены на газ для населения.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Губернатор отметил, что протестами жители высказывают свою точку зрения в отношение повышения цен. Он подчеркнул, что люди финансово не были готовы к изменениями в тарифах.

– Мониторим ситуацию, в том числе и по всей Украине. Тарифные протесты — это мнение людей. Они реально доведены до отчаяния. Если был бы запас прочности, денег у предпринимателей, они бы подошли более спокойно к этому вопросу. У людей нет выбора и мы просто пытаемся им помочь. Был митинг, я выходил, общался с людьми. Это мнение людей, и мы его отрабатываем, - сказал Виталий Ким.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Однако в январе, когда «Нафтогаз» в очередной раз повысил цену для населения, в нескольких областях начались «тарифные» протесты с требованием сохранить цены, действовавшие до 1 января 2021 года. В компании изменение тарифа объяснили «сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо».

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.

Напомним, ранее Николаевская ОГА обратилась в Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проверить и разъяснить обоснованность тарифа на газ в Николаевской области.