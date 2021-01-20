Ориентировочный объем инвестиций, необходимый для модернизации железнодорожного вокзала в Николаеве, составляет 80 миллионов гривен.

Об этом идёт речь в ответе Министерства инфраструктуры Украины на информационный запрос НикВести.

Известно, что министерство включило проект концессии железнодорожного вокзала в Николаеве в список приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года.

— В указанный перечень приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включен проект концессии вокзала «Николаев». Кроме того, приказом Мининфраструктуры от 01.12.2020 № 805 Проект включен в перечень объектов государственной собственности области транспорта, которые могут быть переданы в концессию в течение 2020-2023 годов, – говорится в документе.

В ведомстве также рассказали, что привлекли экспертов «Ernst & Young» для проведения исследований в рамках проекта. В частности, консультанты предоставят структурированные технические, финансовые и юридические исследования о возможностях развития железнодорожного вокзала за счет инвестиций.

Также сообщается, что на сегодняшний день разрабатывают предтехнико-экономическое обоснование реконструкции объекта.

Ранее НикВести опубликовали материал «Концессия ж/д вокзала Николаева. Скорая перспектива или миф?», в котором рассказали об истории местного вокзала и его дальнейшей судьбе.