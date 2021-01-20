Президент США Джо Байден призвал прекратить противостояние между Демократической и Республиканской партиями.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в своей речи после церемонии инаугурации.

— Мы должны положить конец этой грубой войне (uncivil war), в которой красный цвет противопоставляется синему, — сказал Джо Байден, имея в виду партийные цвета двух политических сил.

Он выступил против культуры «тотальной войны» при выработке политики и манипулирования фактами.

— Мои сограждане-американцы, мы должны отличаться от этого. Америка должна быть лучше этого. И я считаю, что Америка намного лучше, чем это, — сказал Джо Байден.

Джо Байден также призвал американцев начать все сначала, поскольку страна переживает «исторический момент кризиса и проблем».

— Ибо без единства нет мира, только горечь и ярость. Нет прогресса, только изнуряющее возмущение. Нет нации, только состояние хаоса. Это наш исторический момент кризиса и проблемы, и единство - это путь вперед. Слушайте друг друга. Смотрите друг на друга. Проявляйте уважение друг к другу, — сказал Джо Байден.

Напомним, Джо Байден ранее заявил, что отказ его предшественника Дональда Трампа признать свое поражение на выборах — это позор.