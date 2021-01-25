Разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.

Об этом стало известно сегодня, 25 января, в ходе выездного заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, передает корреспондент НикВести.

Петр Дерменжи

В ходе заседания перед депутатами выступил автор проекта реконструкции сквера Петр Дерменжи и заявил, что в сквере всего должны снести 63 дерева, который мешают обустройству главных аллей. При этом он также отметил, что всего разработал 5 проектов реконструкции, чтобы в конечном итоге минимизировать необходимость спила деревьев.

— По проекту сносу подлежало 63 дерева. Мы разработали 5 проектов реконструкции сквера, чтобы минимизировать вопрос с сносом деревьев. Сквер имеет особенности: основное движение по нему идет со стороны Площади Победы и со стороны микрорайона в сторону завода ЮТЗ. Только по этим аллеям и был предусмотрен снос деревьев. Почему? Причина тому в том, что по этим аллеям должен быть организован проезд машин скорой помощи, пожарных и полиции, если это понадобится. По другим аллеям никакого сноса деревьев не было предусмотрено. Во время производства работ мы осматривали каждое дерево на возможность его сохранения. В одном месте строители трижды переделывали дорожку, чтобы сохранить всего одно дерево, — заявил Петр Дерменжи.

Он также отметил, что сохранить все деревья было невозможно, так как нормами благоустройства и строительными нормами предусмотрено, что центральные аллеи в парке должны быть от 3 до 8 метров.

— Мы не могли сохранить все деревья, так как они были высажены хаотично. Сделать нормальный цивилизованный сквер, который будет соответствовать нормам благоустройства. По нормам строительным главные аллеи в сквере должны быть от 3 до 8 метров. В нашем случае мы решили сделать аллеи в 4 метра, то есть в минимальную ширину от допустимой нормы. На остальных аллеях, прогулочных, нет никакого сноса, — утверждает проектант.

Петр Дерменжи говорит, что одной из особенностей данного сквера является то, что при его высадке деревья высаживались не на должном расстоянии, из-за чего они не имеют большой кроны и напоминают шпильки.

— Из-за того, что когда-то деревья были засажены хаотично и очень плотно, это сказалось на них самих. Для дубов это не нормальное расстояние. Есть нормативы для высадки таких деревьев. В этом сквере деревья тянутся вверх, как шпильки и не имеют кроны. Достаточно много есть деревьев сухих. Мы конечно жалеем деревья, не хотелось бы и сности, но мы же делаем сквер. Когда реконструкция будет завершаться, мы сможем высадить в некоторых местах дополнительные деревья, или сделать ландшафтный дизайн, — отметил Петр Дерменжи.

Юрий Яковенко

В свою очередь директор компании, которая выполняет работы по благоустройству сквера заявил, что все спиленные деревья вскоре будут переданы коммунальному предприятию «ЭЛУ автодорог», а не будут проданы на дрова.

— Мы спилил 41, или 42 дерева. Это были 7 акаций, 31 дуб, и которых 15 были аварийными. Все спиленные деревья находятся у нас на предприятии, мы их в дальнейшем будем списывать и передавать коммунальному предприятию «ЭЛУ автодорог», так как это прописано в проекте, — заявил Юрий Яковенко.

На выездное заседание в сквере также пришла представительница жителей окрестных домов и заявила, что горожане критикуют решение проводить реконструкцию сквера и делать в сквере широкие тротуарные дорожки, из-за чего пришлось сносить такое большое количество деревьев.

— Это санитарно защитная зона, непонятно как это стало сквером. Эти деревья нельзя было трогать. Жители окрестных домов сами ухаживают за этой зоной. Там росли хорошие дубы, и их спилил. Нам здесь не нужны детские площадки, их плитка. Посмотрите, что творится с этой плиткой во всем городе. Этот лесок – это легкие нашего района. Здесь не нужен этот сквер, — заявила жительница Николаева.

В итоге депутаты, обсудив вопрос реконструкции сквера и осмотрев как выполняются работы приняли решение подготовить полный пакет документов и предоставить развернутый ответ на запрос главы фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете Артема Ильюка о причинах спила деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.