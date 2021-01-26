В феврале в Украине стартует вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Жители Николаева рассказали о том, планируют ли они прибегать к вакцинации.

Мнение николаевцев о проведение данной процедуры разделились, о чем свидетельствует опрос журналистов телеканала НИС-ТВ.

В частности, многие рассказали, что не бояться заболеть коронавирусом, а к методам защиты прибегают только из-за необходимости.

При этом, мнение горожан относительно вакцинации от заболевания разделились. Большинство отметили, что не хотят делать прививку от коронавируса, поскольку опасаются реакции организма.

– Я не буду вакцинироваться. У меня есть ряд сопутствующих заболеваний, я не знаю, какая у организма будет реакция, - рассказала жительница города.

Другие считают вакцинацию нецелесообразной процедурой для «вытягивания денег» из бюджета.

– Я считаю, что этой нецелесообразное действие, направленное на вытягивание денег, - отметил николаевец.

Также нашлись и желающие сделать прививку, однако при условии, если это будет вакцина европейского или американского производства.

– Я поддерживаю, над этой вакциной работают все ученые мира.Украинской вакцины нет, российской никто не доверяет. Думаю, что после того, как мы увидим, как это происходит в мире, уже сможем делать выводы, - поделились жители.

Как известно, Украина зарезервировала вакцину для 5% населения — то есть 2,1 миллиона граждан.