Если бы выборы состоялись в январе 2021, действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% респондентов (среди тех, кто определился с выбором). Экс-президента Украины Петра Порошенко поддерживают 15,7% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что в опросе КМИС, проведенном в декабре 2020 года, рейтинг Владимира Зеленского составил около 27%. Следовательно, за месяц уровень поддержки упал примерно на 7%.

Петр Порошенко в декабрьском рейтинге имел уровень поддержки 13,7%, то есть за месяц он вырос на 2%.

При этом во втором туре, который смоделировали социологи, по сравнению с выборами в 2019 году рейтинг Владимира Зеленского упал на 18%, сейчас за него готовы проголосовать 55,2% среди тех, кто определился с выбором. Зато у Петра Порошенко по сравнению с 2019 годом поддержка выросла на 20%, за него готовы проголосовать 44,8% респондентов.

Исследование проведено 22 января 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Напомним, что президент Владимир Зеленский продолжает терять поддержку киевлян — по состоянию на начало сентября 2020 года его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было — 17%.