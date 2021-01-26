Депутат Николай Карцев, представляющий «Партию Шария» в Николаевском горсовете, поинтересовался, предоставляются ли услуги переводчика мэрией тем, кто не владеет государственным языком в достаточной мере.

Об этом шла речь 26 января на заседании постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

В ходе обсуждения вопроса о том, обязаны ли депутаты всегда общаться на украинском языке и какой порядок следования нормам закона о защите государственного языка, перед депутатами выступила директор юридического департамента Инна Бочарова для разъяснения норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», и какие санкции последуют за нарушение положений этого закона.

После этого депутат от «Партии Шария» Николай Карцев узнал, возможно ли привлечение переводчика с украинского для тех, кто не знает государственного языка.

Отметим, что сам депутат владеет украинским языком, поскольку задавал вопросы и говорил на комиссии по-украински.

— Регламентируется ли каким-то образом привлечение переводчиков?, - спросил Николай Карцев.

На вопрос Николая Карцева ответила глава комиссии по вопросам законности и депутатской этики, глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева. Она отметила, что существует конкретная норма, которая обязует должностных лиц и депутатов говорить на государственном языке.

— Выступления, которые не связаны с депутатами или должностными лицами, могут быть не на украинском языке. Для должностных лиц, извините, действует норма действующего закона, - подчеркнула Елена Киселева.

Елена Киселева также предложила организовать курсы по изучению украинского языка для тех, кому это нужно.

— Можно организовать курсы повышения квалификации, если нужно. Если большая часть депутатского корпуса решит, что это нужно, тогда обратимся к секретарю горсовета, проведем какое-то обучение и все будет хорошо, - отметила Елена Киселева.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко заявил, что хотел войти в состав рабочей группы по ситуации со стоимостью питания в школах и детских садах города, однако, по его словам, после решения о создании такой комиссии, не была проведена организационная работа.