Президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга, пишет Новое время.

Путин поздравил нового главу Белого дома с началом работы. Джо Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.

ТакжеДжо Байден и Путин обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.

По словам Джейн Псаки, во время разговора американский президент подчеркнул, что США будут «твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России».

Как сообщает Кремль, собеседники приветствовали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», односторонний выход США из Договора по открытому небу и сохранение ядерного соглашения с Ираном. О Навальном в Кремле не упомянули.

Напомним, во время избирательной кампании Джо Байден обвинил своего оппонента Дональда Трампа в попытке скрыть помощь от Кремля.