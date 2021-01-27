Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал инвестиционную программу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 2021.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома сегодня, 27 января, пишут НикВести.
В частности, как сообщается на сайте горсовета Николаева, инвестиционная программа «Николаевоблтеплоэнерго» предусматривает средства в сумме больше 13 миллионов гривен, которые будут направлены на ремонт и реконструкцию объектов предприятия.
В рамках программы запланировано:
Напомним, в августе прошлого года исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал инвестиционную программу «Облтеплоэнерго» на 2020 год с финансированием в 17,2 миллиона гривен.
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Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал инвестиционную программу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 2021.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома сегодня, 27 января, пишут НикВести.
В частности, как сообщается на сайте горсовета Николаева, инвестиционная программа «Николаевоблтеплоэнерго» предусматривает средства в сумме больше 13 миллионов гривен, которые будут направлены на ремонт и реконструкцию объектов предприятия.
В рамках программы запланировано:
Напомним, в августе прошлого года исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал инвестиционную программу «Облтеплоэнерго» на 2020 год с финансированием в 17,2 миллиона гривен.