Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал инвестиционную программу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на 2021.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома сегодня, 27 января, пишут НикВести.

В частности, как сообщается на сайте горсовета Николаева, инвестиционная программа «Николаевоблтеплоэнерго» предусматривает средства в сумме больше 13 миллионов гривен, которые будут направлены на ремонт и реконструкцию объектов предприятия.

В рамках программы запланировано:

замена котлов КВ-Г-2,9-115 СН на котельной по улице Казарского, 2К;

замена трех горелок на котле КВГ-7,56-150 №5 на котельной по улице Китобоев, 7А;

установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по улице Героев Украины, 21А;

установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по улице Китобоев, 7А;

установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котельной по улице Николаевская, 34Б;

установка частотного преобразователя на сетевой насос на котельной по улице Китобоев, 7А;

реконструкция тепловых сетей по улице Галины Петровой;

реконструкция тепловых сетей по улице Архитектора Старова;

реконструкция тепловых сетей по улице Космонавтов;

закупка экскаватора.

Напомним, в августе прошлого года исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал инвестиционную программу «Облтеплоэнерго» на 2020 год с финансированием в 17,2 миллиона гривен.