Татьяна Домбровская, Александр Разумный

Депутат Николаевского городского совета, руководитель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская проверила качество детского питания в школе №1 имени Олега Ольжича и сделала вывод о том, что у коллектива учебного заведения нет нареканий на работу городского КП по организации питания (далее КОП, - прим.).

На своей странице в Facebook Татьяна Домбровская рассказала, что съела макароны, салат и компот из школьного меню, и это было не просто вкусно, но еще и сытно.

Кампанию Татьяне Домбровской составил чиновник Ингульской районной администрации, ее однопартиец Александр Разумный, ранее работавший в военкомате Корабельного района. Он традиционно сделал с ней селфи-фото, после чего продолжил дегустировать котлету, пюре и компот в школьной столовой.

— Сегодня мы с моим коллегой Александром Разумным выполнили функцию ревизора в школе №1. В столовой чисто, убрано, а аромат пищи вызывает аппетит. И если вчера в другой школе мне не удалось попробовать ни одного блюда, то сегодня я лично отведала меню для младшей школы: макароны, салат и компот. Мой коллега дегустировал пюре, котлету и компот. Знаете, лично меня очень удивило, что макароны в столовой - это макароны, а не слипшиеся «нечто» без формы, вкуса и запаха. Сегодня я пообедала не только вкусно, но и сытно, - рассказала Татьяна Домбровская.

Фото: Татьяна Домбровская

Далее депутат написала, что осталась довольной подходом к питанию в школе, в частности упомянула наличиее отдельных меню для льготников и тех, кто готов заплатить за «общее меню». Татьяна Домбровская назвала это достойным примером и заявила о заслугах директора, коллектива школы, а также их сотрудничества с КОП.

— Довольна подходом к питанию в школе №1. Это заслуга директора и всего коллектива - они живут школой и детьми. Налажено сотрудничество дирекции школы и КП по организации питания в учебных заведениях, работой которого здесь довольны. Уверена, это достойный пример того, как нужно комплексно подходить к системе питания. В заведении есть меню для льготной категории детей, для учеников младшей школы с 50% оплатой и отдельное меню для всех учащихся. При этом в общем меню есть разнообразие: можно выбрать себе обед из рациона льготной категории или предложенное школой. Способ подачи пищи в виде небольшого шведского стола. Стоимость платного обеда для ребенка обойдется в районе 20-25 гривен. Директор школы Владимир Заяц рассказал, что работой коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях коллектив доволен, - написала Татьяна Домбровская.

Напоследок депутат пообещала продолжить ревизию столовых: «Мы работаем и дальше в этом направлении! Включайтесь!».

Фото: Татьяна Домбровская

На последних местных выборах Татьяна Домбровская баллотировалась в мэры Николаева и критиковала городскую власть, заявляя, что только слепым нравится работа мэра Александра Сенкевича и его подчиненных. Работу мэрии она оценила как «крайне негативно».

Отметим, что тема детского питания приобрела скандальный характер начиная с 2013 года, когда депутат Александр Курченко обнаружил на пищеблоке школы гнилые овощи, которые собирались использовать в приготовлении пищи. С тех пор на коммунальном предприятии несколько раз менялся директор, но скандальным оно быть так и не перестало.

В феврале 2019 года полиция заявила, что в детсадах Николаева детей кормили поддельным сливочным маслом, где доля молочных жиров составляла 1%. Фактически это был маргарин.

После этого первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко тоже поехал по школам, ел на камеры школьную еду и заявлял, что детей кормят хорошо.