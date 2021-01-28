Спустя два года Николаевская облгосадминистрация так и не смогла найти покупателя и продать историческое здание по улице Никольской, 46, в Николаеве.

Об этом стало известно сегодня, 28 января, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ николаевского областного совета, пишет НикВести.

В ходе заседания начальница отдела по управлению объектами государственного и коммунального имущества Николаевской ОГА Оксана Гейко сообщила, что спустя два года облгосадминистрация так и не реализовала ни одного объекта, которые по их предложению в 2019 году были внесены в подлежащих приватизации.

Чиновница напомнила, что в 2019 году в перечень приватизации попали 5 объектов. В частности, здание аптеки в селе Явкино Баштанского района, а также здание аптеки №19 в селе Нечаянное Николаевского района, комплекс сооружений по улице Слободская, 57 в Очакове (детский оздоровительный лагерь имени лейтенанта Шмидта), а также здание по улице Никольская 44 - 46 в Николаеве.

Никольская 44 - 46

Оксана Гейко отметила, что здание в Николаеве не удалось реализовать по той причине, что аукционная комиссия, которая должна была установить стартовую цену продажу не смогла собраться на заседание за эти два года ни одного раза.

— Для проведения приватизации необходимо было установить цену продажи. для этого собиралась аукционная комиссия. По двум объектам по улице Никольской аукционная комиссия ни одного раза не собиралась. В связи с этим продажа этих объектов не проводился, — заявила чиновница.

В ответ на это глава комиссии, депутат облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин спросил у чиновницы было ли перед продажей получено заключение соответствующего органа по охране культурного наследия. В ответ на это Оксана Гейко дала отрицательный ответ. После этого Александр Мосин предположил, что в таком случае продажа дома является незаконной.

— Насколько я понимаю, то по домам по улице Никольской ведь нет согласования соответствующего органа по охране культурного наследия? Они же не давали согласование на приватизацию данного объекта? — спросил Александр Мосин. — Нет, — ответила чиновница. — На данный момент законного основания для продажи данных объектов нет. Может поэтому аукцион и не собиралась? — предположил депутат.

В итоге чиновница пообещала уточнить данный вопрос и на следующем заседании предоставить депутатам отчет по этому вопросу.

Отметим, что в здании на Никольской 44 - 46 до последнего времени находились редакции газеты «Рідне Прибужжя» и издания «Центр журналистских расследований».

Напомним, в сентябре 2019 года главный редактор газеты «Рідне Прибужжя» Татьяна Фабрикова заявила, что областная власть препятствует работе редакции газеты, в частности всячески затягивает процесс подписания договора аренды на пользование помещениями, в которых размещена редакция газеты, а в здании на улице Никольская 46 отключили свет.

После этого депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин возмутился, что теперь уже независимое издание «Редакция газеты «Рідне Прибужжя» арендует в центре города у Николаевского областного совета помещение ликвидированного коммунального предприятия площадью 2 тысячи м² за 1 гривну в месяц, а не по рыночной цене. Чиновники Николаевской ОГА могут потребовать покинуть здание на Никольской, 46, где последние 20 лет располагалась редакция газеты «Рідне Прибужжя», из-за того, что у редакции нет договора аренды, который бы подтвердил, какую площадь занимает редакция.

В октябре 2019 года редакция бывшей Николаевской областной коммунальной газеты «Рідне Прибужжя» подала судебный иск на Николаевскую облгосадминистрацию, обвинив чиновников в препятствовании разгосударствлению издания. В ноябре того же года Татьяна Фабрикова заявила, что на месте здания по улице Никольская, 46, в котором расположена редакция газеты, хотят построить многоэтажку.

При этом в январе 2019 года начальница Управления по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской ОГА Ольга Видина во время брифинга рассказала журналистам, что ОГА не собирается сносить здание, которое является памятником архитектуры. Напротив, уверяла она, в обладминистрации собираются проводить экспертизу здания с тем, чтобы делать там ремонт или реконструкцию.