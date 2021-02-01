Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким собирается уволить начальника управления экологии Александра Каражея и руководителя управления капитального строительства Илью Лукина.
Об этом он сказал в своем видеоблоге, подводя итоги прошлой недели.
Губернатор отметил, что не видит возможности сотрудничать с ними в дальнейшем.
— По поводу кадровой политики. Сейчас разбираемся с нашими управлениями более детально. Делаем выводы. Сейчас есть два человека точно, с которыми мы не продолжаем сотрудничество. Это руководитель управления экологии Каражей и руководитель управления капитального строительства Лукин. Не вижу возможности сотрудничать далее. Спасибо за работу, всего хорошего, — сказал Виталий Ким.
Напомним, что экс-депутат Николаевского областного совета Александр Каражей выиграл конкурс на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной госадминистрации в июле 2019 года.
В январе 2016 года военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Николаевской области Александр Каражей был задержан как руководитель управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Николаевской области.
Также напомним, что Илья Лукин обещалдо конца 2020 года закончить ремонты в шахматном клубе, онкодиспансере и областной больнице.
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким собирается уволить начальника управления экологии Александра Каражея и руководителя управления капитального строительства Илью Лукина.
Об этом он сказал в своем видеоблоге, подводя итоги прошлой недели.
Губернатор отметил, что не видит возможности сотрудничать с ними в дальнейшем.
— По поводу кадровой политики. Сейчас разбираемся с нашими управлениями более детально. Делаем выводы. Сейчас есть два человека точно, с которыми мы не продолжаем сотрудничество. Это руководитель управления экологии Каражей и руководитель управления капитального строительства Лукин. Не вижу возможности сотрудничать далее. Спасибо за работу, всего хорошего, — сказал Виталий Ким.
Напомним, что экс-депутат Николаевского областного совета Александр Каражей выиграл конкурс на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной госадминистрации в июле 2019 года.
В январе 2016 года военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Николаевской области Александр Каражей был задержан как руководитель управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Николаевской области.
Также напомним, что Илья Лукин обещалдо конца 2020 года закончить ремонты в шахматном клубе, онкодиспансере и областной больнице.