Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким собирается уволить начальника управления экологии Александра Каражея и руководителя управления капитального строительства Илью Лукина.

Об этом он сказал в своем видеоблоге, подводя итоги прошлой недели.

Губернатор отметил, что не видит возможности сотрудничать с ними в дальнейшем.

— По поводу кадровой политики. Сейчас разбираемся с нашими управлениями более детально. Делаем выводы. Сейчас есть два человека точно, с которыми мы не продолжаем сотрудничество. Это руководитель управления экологии Каражей и руководитель управления капитального строительства Лукин. Не вижу возможности сотрудничать далее. Спасибо за работу, всего хорошего, — сказал Виталий Ким.

Александр Каражей Илья Лукин

Напомним, что экс-депутат Николаевского областного совета Александр Каражей выиграл конкурс на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной госадминистрации в июле 2019 года.

В январе 2016 года военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Николаевской области Александр Каражей был задержан как руководитель управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Николаевской области.

Также напомним, что Илья Лукин обещалдо конца 2020 года закончить ремонты в шахматном клубе, онкодиспансере и областной больнице.