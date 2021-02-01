Мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

— Конечно, сегодня у нас не хватает на все средств. Тот амбициозный проект троллейбусной линии в Корабельный район, о котором говорили годами, — он сегодня строится: устанавливаются столбы, освещение, но будем смотреть, успеем ли в этом году или это будет следующий год по деньгам. Коронавирус очень сильно ударил по экономике города и, фактически, мы спланировали бюджет на прошедший год пессимистически, и все равно мы его не выполнили. Сегодня мы еще пессимистичнее запланировали бюджет и видим, что он уже не выполняется, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что в тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район. При этом, троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.

Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о завершении проектирования троллейбусной линии в Корабельный район и анонсировал начало работ на конец 2020 года.