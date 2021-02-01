Члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского городского совета рекомендовала передать здание 11-го корпуса ЧНУ имени Петра Могилы в собственность университета.

Об этом стало известно сегодня, 1 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания к депутатам обратилась депутат Николаевского горсовета Анна Норд, которая попросила депутатов одобрить передачу в собственность Министерства образования Украины 11-й корпус ЧНУ имени Петра Могилы по улице 2-я Экипажная, 1, где размещается институт филологии.

Депутат также рассказал историю данного здания, которое университет арендует у города, и которое он отремонтировал за свой счет.

— Мы полностью отремонтировали это здание, построили в подвале библиотеку и добавили мансардный этаж. Мы получили в аренду от города стены сгоревшего здания и сами его отремонтировали и отстроили. При этом проблема в том, что мы вложили деньги в его ремонт и вынуждены платить большие деньги за его ремонт. Это абсолютно не государственный подход, — заявила Анна Норд.

В свою очередь члены комиссии после непродолжительного обсуждения приняли решение рекомендовать передачу из коммунальной собственности 11-го корпуса в собственность Министерства наук Украины, которое в последующем должно отдать его в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы.

Напомним, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о передаче недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.