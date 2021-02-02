В Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.

О таких планах заявил вчера, 1 февраля, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам туризма и экономического развития Николай Маринов во время представления своей программы работы, - пишут НикВести.

— Необходима систематизация управления сферой. Сейчас в Николаевской ОГА есть отдел, который занимается туризмом, занимается там аж полтора человека. Потому что руководитель отдела еще и отвечает за молодежную политику. Много или мало - не знаю. На Херсонщине 14 человек занимаются этим, тоже такая область похожая на нашу. Но они раньше поняли свой потенциал в туризме. Поэтому, первой задачей будет создание управления курортов и туризма Николаевской ОГА, - сказал Николай Маринов.

Николай Маринов, заместитель главы Николаевской ОГА

Отметим, что в 2016 году, когда главой Николаевской ОГА был Вадим Мериков, было создано управление по вопросам туризма и молодежи, задачей которого было решение вопросов развития туризма в области, поскольку ранее это направление в областной администрации курировал один человек. В 2016 году был разработан и утвержден туристический бренд региона – «Миколаївщина туристична», активно работал совет по вопросам туризма и деятельности курортов при Николаевской облгосадминистрации. Однако, управление, которое возглавлял Александр Максименко, было ликвидировано в 2017 году при главе Николаевской ОГА Алексее Савченко. Вместо этого было создано объединенное управление по вопросам молодежи и спорта, в функции которого включены также вопросы туризма.